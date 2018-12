2-vuotias jemeniläispoika haudan lepoon – Trumpin matkustuskielto oli estää äidin jäähyväiset

Pientä poikaa on hoidettu syksystä asti lastensairaalassa Oaklandissa geneettisen aivosairauden takia. Pojan isällä Ali Hassanilla on Yhdysvaltain kansalaisuus, mutta jemeniläinen äiti Shaima Swileh joutui jäämää Egyptiin odottamaan matkustuslupansa käsittelyä. Äidille myönnettiin lopulta matkustuslupa ja hän ehti poikansa luokse viimein joulukuun 19:s. Poika kuoli perjantaina.

Vanhemmat murheen murtamia

Sairauteen oli mahdollista saada hyvää hoitoa Yhdysvalloista, jonka kansalainen pojan isä Hassan virallisesti on. Pojan äiti Swileh on yrittänyt saada viisumia Yhdysvaltoihin vuodesta 2017, mutta se on toistuvasti evätty. Pojan sairaus pakotti isän muuttamaan Yhdysvaltoihin saamaan pojalleen sairaalahoitoa viimein lokakuussa. Hiljalleen pojan terveydentila on huonontunut, ja viime ajat hän on joutunut olemaan hengityskoneessa.