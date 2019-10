1990-luvun lama näkyy nyt nuorten kodittomuutena: "Kaduilla on yhä enemmän yhä nuorempia ja yhä huonommassa kunnossa"

– Kaduilla on yhä enemmän yhä nuorempia ja yhä huonommassa kunnossa, linjaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n viestinnästä vastaava työntekijä Erja Morottaja.

– Suomessa oli viime vuoden tietojen mukaan noin 5 500 asunnotonta. Heistä on pääkaupunkiseudulla runsaat 3 000 ja Helsingissä yli 2 100.

Alkavan viikon torstaina vietetään Suomessa Asunnottomien yötä. Tämän vuoden teemana on naisten asunnottomuus.

– Naisten osuus kodittomista on ollut hitaassa nousussa. Asunnottomia naisia on yli 1 200. Ilman asuntoa olevista on nyt viidesosa naisia, viidesosa ulkomaalaisia ja viidesosa nuoria.