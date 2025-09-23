NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin suomalaishyökkääjä Konsta Helenius, 19, onnistui maalinteossa, kun Buffalo löi harjoitusottelussa Columbus Blue Jacketsin.
Helenius vastasi joukkueensa viimeisestä maalista aivan ottelun päätösminuutilla.
Taitava suomalainen pääsi luistelemaan kohti maalia, harhautti eteen liukuneen Christian Jarosin komeasti ja laukoi pelivälineen verkkoon.
NHL-paikkaa janoava Helenius viiletti ottelussa jäällä reilut 16 minuuttia. Hän oli kentän ahkerin taklaaja seitsemällä taklauksellaan.
Lahjakas nuorukainen aloittaa toisen kautensa Pohjois-Amerikassa. Viime kausi sujui vielä kokonaan AHL:ssä, jossa Helenius teki 65 ottelussa 35 (14+21) tehopistettä.