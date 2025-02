180-vuotiaalle uutistoimistolle porttikielto Valkoiseen taloon – tässä syy

180-vuotias uutistoimisto AP kuuluu Yhdysvaltain tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin tiedotusvälineisiin.

Yhdysvaltalaisen uutistoimisto AP:n toimittajilta on jo kolmasti kielletty pääsy Valkoisen talon tiedotustilaisuuteen, koska uutistoimisto ei ole suostunut kutsumaan Meksikonlahtea Amerikanlahdeksi, AP kertoi.

AP:n toimittajille osoitettiin ovea ensimmäisen kerran tiistaina ja sama käytäntö oli voimassa myös keskiviikkona ja torstaina.

Valkoisen talon lehdistöedustajan Karoline Leavittin mukaan Valkoinen talo haluaa estää mediaa levittämästä valheita.

– On fakta, että Louisianan rannikon vesialueen nimi on Amerikanlahti. En tiedä, miksi uutispalvelut eivät halua kutsua sitä siksi, mutta se sen nimi on, Leavitt perusteli.

Uutistoimisto AP:n vastaava päätoimittaja Julie Pace kutsui Valkoisen talon kieltoja "uskomattomaksi karhunpalvelukseksi miljoonille ihmisille, jotka luottavat AP:n puolueettomaan uutisointiin".

