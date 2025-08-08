Trump: Tapaan Putinin hyvin pian

LK 040825 Donald Trump Vladimir Putin
Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 08.08.2025 23:56

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyvin pian. 

Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Trump sanoi perjantaina, että tapaaminen olisi toteutunut jo nopeamminkin, mutta että turvajärjestelyt vievät aikaa.

Kreml sanoi torstaina, että Putinin ja Trumpin tapaamista valmistellaan jo.

Trump oli aiemmin uhannut asettaa Venäjälle ja sen liittolaismaille pakotteita, jos aselepoa Ukrainassa ei saada aikaan perjantaihin mennessä.

Lisää aiheesta:

SVT: Putin ja Trump puhuvat ehkä jo torstainaTrump aikoo tavata PutininTrump ja Putin tapasivat sittenkin – lyhyt keskustelu G20-kokouksessaTrump saattaa perua Putin-tapaamisensa Kertshinsalmen tapahtumien vuoksiPutin kutsui Trumpin Moskovaan – Venäjän mukaan pelkät puhelinkeskustelut eivät riitäHuhuja ilmassa: Trump ja Putin suunnittelevat tapaavansa heinäkuussa
Trumpin YhdysvallatVladimir PutinUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Trumpin Yhdysvallat