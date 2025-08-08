Trump: Tapaan Putinin hyvin pian

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyvin pian.

Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Trump sanoi perjantaina, että tapaaminen olisi toteutunut jo nopeamminkin, mutta että turvajärjestelyt vievät aikaa.

Kreml sanoi torstaina, että Putinin ja Trumpin tapaamista valmistellaan jo.

Trump oli aiemmin uhannut asettaa Venäjälle ja sen liittolaismaille pakotteita, jos aselepoa Ukrainassa ei saada aikaan perjantaihin mennessä.