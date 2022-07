16-vuotias tosi-tv-tähti Honey Boo Boo aikoo mennä kalliiseen laihdutusleikkaukseen – myös poikaystävä käy läpi saman operaation

Tosi-tv-tähti Honey Boo Boo, 16, oikealta nimeltään Alana Thompson, käy pian läpi laihdutusleikkauksen elääkseen terveempää elämää. Tähden managerin Gina Rodriguezin mukaan leikkaus on tarkoitus tehdä hänelle 17-vuotissyntymäpäivän jälkeen elokuussa New Yorkissa.

Honey Boo Boo on julkaissut Instagram-kuvia poikaystävänsä kanssa. Kuvia voit selata nuolista.

Thompson ja Carswell ovat seurustelleet vuoden 2021 puolivälistä lähtien. Parin ikäero on herättänyt kummastusta, mutta he asuvat Georgiassa, Yhdysvalloissa, jossa suojaikäraja on 16 vuotta.