Lapin poliisi pyytää havaintoja 15-vuotiaasta nuoresta, joka on kateissa Rovaniemellä.
Nuori on ollut poliisin mukaan kadoksissa eilisestä maanantai-illasta alkaen.
Toistaiseksi viimeiset havainnot kadonneesta ovat Rovaniemen keskustasta.
Tuntomerkit:
Kadonnut on 160 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen.
Hänellä ovat pitkät tummat hiukset.
Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan poliisin pohjoiseen johtokeskuksen numeroon 0295416194.
Akuutissa hätätapauksessa ilmoitus pitää tehdä numeroon 112.
0:48Katso myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!