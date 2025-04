Poliisi etsii Helsingissä kadonnutta 11-vuotiasta poikaa

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.

Poliisi etsii kadonnutta 11-vuotiasta poikaa, joka on kotoisin Vantaalta ja hänet on viimeksi havaittu Helsingin Etu-Töölössä.

Kadonnut on 145 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat lyhyehköt hiukset. Yllään hänellä on kuvassa näkyvä musta takki ja sen lisäksi huppari, mustat farkut, sekä mustat kengät. Pojalla on mukanaan musta reppu, jossa on vihreitä kuvioita.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.