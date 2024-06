Nainen kateissa Rovaniemellä – poliisi pyytää havaintoja

Lapin poliisi kertoo etsivänsä noin 60-vuotiasta Vennivaarasta kadonnutta naista Rovaniemellä. Poliisin mukaan nainen on oletettavasti liikkeellä jalkaisin ja saattaa pyrkiä kohti Leviä.

Poliisin mukaan nainen on noin 160 senttimetriä pitkä. Hänellä on vaaleat pitkähköt hiukset ja hän käyttää usein hattua. Naisella on yllään todennäköisesti pinkki takki.