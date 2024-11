140 naista kuoli puolisonsa tai läheisensä tappamana joka päivä viime vuonna – EU:ssa Suomi yhä yksi väkivaltaisimmista maista

YK:n tuoreen raportin mukaan maailmanlaajuisesti arviolta 51 100 naista kuoli puolisonsa tai läheisensä tappamana viime vuonna. Tämä tarkoittaa 140:tä tapettua naista joka päivä tai tappoa kymmenen minuutin välein. Raportin mukaan naisia kuoli väkivallan seurauksena viime vuonna enemmän kuin vuonna 2022. Muutos ei ole kuitenkaan osoitus todellisesta kasvusta, vaan johtuu raportin mukaan suurelta osin eroista maakohtaisten tietojen saatavuudessa. Lisäksi viime vuonna naisten osuus sodissa tapetuista ihmisistä kaksinkertaistui verrattuna vuoteen 2022. Myös konflikteissa tapahtuva seksuaalinen väkivalta lisääntyi huomattavasti. – Sukupuolittunut väkivalta on ihmisoikeusloukkaus myös sodissa ja konflikteissa, eikä väkivallalle ole koskaan minkäänlaista oikeutusta. Yksikään nainen ei voi ansaita häneen kohdistuvaa väkivaltaa – missään tilanteessa, sanoi UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas tiedotteessa. Raportin laativat YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja YK:n huume- ja rikostoimisto UNODC.

Työtä riittää kotimaassakin

UN Women Suomen mukaan Suomi on tilastojen valossa edelleen yksi EU:n väkivaltaisimmista maista naisille ja asenteet väkivaltaa kohtaan ovat yhä liian sallivia. UN Womenin mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisnaisesta on kokenut elämänsä aikana seksuaalista häirintää.



– Seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut väkivalta ovat merkittäviä ongelmia sekä globaalisti että Suomessa. Viimeaikainen keskustelu sukupuolittuneesta väkivallasta ja siihen liittyvistä asenteista osoittaa, että työtä väkivallan kitkemiseksi ja naisten ja tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi riittää myös kotimaassa, Hirsikangas sanoi tiedotteessa.



Maanantaina alkoi joulukuun 10. päivään saakka jatkuva Oranssit päivät -kampanja, jonka virallinen suojelija on tänä vuonna tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Kampanjan aikana rakennuksia ja maamerkkejä valaistaan oranssiksi, mikä symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta.