140-kiloinen "Nallekarhu" aiheuttaa hysteriaa olympialaisissa – suomalaistähti tunnustaa erityislaatuiseksi

Rinerin osalta kotikisat saivat ikimuistoisen startin, kun hän viikko sitten asteli ex-pikajuoksija Marie-José Pérecin rinnalla lähettämään olympiatulen Pariisin taivaalle. Suurempaa kunniaa saa aktiiviurheilijan kohdalla hakea.

Seuraavaksi Riner astuu valokeilaan perjantaina, kun miesten judossa mitellään yli satakiloisten körmyjen sarja.

Judon ja lajin ranskalaisen keulakuvan Rinerin suosiosta Pariisissa kertoo sekin, että kyseisen judopäivän finaalipaikat menivät mediankin osalta hakukilpailuksi. Kaikki halukkaat eivät mahtuisi raportoimaan Champ de Mars -areenalle.

Lempinimillä "Big Teddy" ja "Teddy Bear" ("Iso Teddy" ja "Nallekarhu") tunnettu noin 140-kiloinen ja 204-senttinen Riner on judon todellinen ennätyskone. Yksi näistä huippulukemista on 11 henkilökohtaista MM-kultaa (kaikkiaan 12).

Pariisissa hän voi yltää japanilaislegenda Tadahiro Normuran rinnalle ainoana kolmen henkilökohtaisen olympiavoiton judokana. Rinerin kultamitalit ovat vuosilta 2012 ja 2016 (myös joukkuekisakulta 2020). Kun pronsseja on lisäksi kaksi, hän jakaa olympiamitaliennätyksen Japanin Ryoko Tanin kanssa.

– Olympialaiset kotimaassa motivoivat minua. Se on taianomaista ja tuo paljon tunteita pintaan, Riner kommentoi helmikuussa voitettuaan Paris Grand Slam -turnauksen.

Riner syntyi Guadeloupen saarilla, joka on Ranskan merentakainen departementti Karibianmeren itäosissa. Hän kuitenkin kasvoi Ranskan pääkaupungissa.

Vain kourallinen tappioita

Rinerin voittokulku judossa hakee vertaistaan. Hän on kohdannut noin 15-vuotisella ammattilaisurallaan vain kourallisen tappioita.

Ehkä kivuliain niistä tuli Tokion olympialaisissa, kun ranskalaissuuruus taipui Venäjän Tamerlan Bashaeville puolivälierässä. Riner sai lopulta kaulaansa pronssimitalin.

Tuo päivä, 30. heinäkuuta 2021, on viimeisin päivä, jolloin Riner on hävinnyt ottelun. Tämä on omiaan lisäämään kotiyleisön antamaa painetta Pariisissa.

– Kotikisat aiheuttavat joidenkin urheilijoiden kohdalla lisäpainetta, joka voi estää heitä suoriutumasta hyvin sekä hidastaa ja pidättelee heitä. Niin ei ole kuitenkaan minun kohdallani, Riner linjasi ranskalaisen GQ:n haastattelussa kesällä.

Japani on lajin synnyinmaana hallinnut olympialaismattoja väkevällä otteella. Ranska on ollut mitalitaulukon toinen neljästi 2000-luvulla, ja esimerkiksi Tokiossa se hävisi kultamitalivertailun 2–9 ja mitalikisan 8–12 Japanille.

Kun Pariisin judokisoja on jäljellä vielä kahden naisten ja kahden miesten painoluokan sekä sekajoukkuekisan verran, Japani on mitalitaulukon kärjessä kolmella kullalla, hopealla ja kolmella pronssilla. Ranska on lätkien määrässä rinnalla, mutta kulta puuttuu (0+2+5).

"Legenda"

Rinerin kohdalla Pariisissa on myös mahdollinen suomalaisyhteys, sillä menestystoivo Martti Puumalainen ottelee samassa painoluokassa. Sekä Puumalainen että Riner ovat saaneet rankingin perusteella suoran paikan 16 ottelijan kaavioon. He voivat kohdata toisensa vasta finaalissa.

Puumalainen, 27, ei suostu linjaamaan Rineriä ainakaan vielä kaikkien aikojen parhaaksi judokaksi poskettomasta mitalisaldosta huolimatta.

– Onhan hän legenda, mutta jos kohtaamme, niin en minä yhtään kuvia kumartele. Menen ihan täysillä joka aloitukseen, EM-kultaa viime vuonna voittanut Puumalainen kommentoi medialle keskiviikkona.

Puumalainen on sparrannut Rinerin kanssa, mutta keskinäinen ottelu on vielä kokematta.

– Todella fiksu ottelija. Näkee, että hänellä on kokemusta. Kukaan ei vahingossa voita niin montaa mitalia kuin hän. Hän on hyvä, mutta kaikki meistä on ihmisiä.

35 vuoden ikä ei ole Puumalaisen mielestä este Rinerille. Ranskalainen on varmasti kunnossa.

– Hän on vanhempaa kaartia, mutta pitää muistaa, että hän on erityislaatuinen judoka. Hän pärjäsi tosi nuorena, ja on pärjännyt näin vanhemmalla iällä.

Judoareenan tunnelma on jo hurmannut kisaväkeä Pariisissa. Puumalaiselle tämä ei tule yllätyksenä, sillä hän vaikuttui itsekin EM-kisoissa viime vuonna.

– Täällä ihmiset ymmärtävät judon päälle hyvin ja meininki on hyvä. Se on pelkästään hyvä juttu, suomalaisjätti summaa.

Miesten judon yli 100 kilon sarja käynnistyy perjantaina Suomen aikaa kello 11. Keräilyerät, välierät ja mitaottelut ovat vuorossa kello 17 alkaen.

