14-vuotias joutui vakavan väkivallan uhriksi Vantaan Hakunilassa – käräjäoikeus antaa tuomion

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa 14-vuotias poika joutui vakavan väkivallan uhriksi Vantaalla.



Syytteissä on kyse tapahtumista Vantaan Hakunilassa vuoden 2022 marraskuussa. Poliisin mukaan 14-vuotias oli houkuteltu Hakunilan urheilupuiston läheisyyteen tapaamaan ystäviään.



Paikalla poikajoukko yritti poliisin mukaan ryöstää uhrin. Lisäksi uhria hakattiin ja potkittiin päähän ja hänet pakotettiin riisuuntumaan alasti teräaseella uhaten, poliisi on kertonut. Poliisin mukaan yksi epäillyistä pojista kuvasi uhrin riisuttamisen ja nöyryyttämisen.



Poliisi on kertonut, että uhri pääsi pakenemaan hyppäämällä jyrkänteeltä muutaman metrin korkeudesta alas.