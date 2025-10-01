Takaa-ajo päättyi puuhun ja kuljettaja paljastui 13-vuotiaaksi.
Oulun poliisilaitos kertoo varhain keskiviikko aamuna tapahtuneesta takaa-ajosta Kajaanissa.
Poliisipartio kiinnitti huomionsa kaupan pihalla olleeseen henkilöautoon, joka tarkistettiin noin kello 01.20.
Auton kuljettajan kerrotaan lähteneen poliisia pakoon.
– Pakeneva auto ajoi kovaa ylinopeutta ja jatkoi pakoaan kevyen liikenteen väylälle, jossa se mutkassa suistui tien reunassa olleeseen puuhun, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisin päästyä paikalle, ajoneuvon kuljettajaksi selvisi 13-vuotias tyttö. Auton kyydissä istui myös hänen 10-vuotias pikkuveljensä.
– Kävi ilmi, että he olivat ottaneet perheen auton luvatta käyttöön, poliisi kertoo.
Poliisi ilmoitti tapahtumista lasten vanhemmille ja sosiaalipäivystykseen. Lapset kuljetettiin sairaalaan ensihoidon toimesta mahdollisten vammojen toteamiseksi.
– siasta on kirjattu rikosilmoitus, mutta tekijän alaikäisyyden vuoksi sosiaalitoimi jatkaa asian selvittämistä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, poliisi kertoo.