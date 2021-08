120 pyöräilijää eristää Kilpisjärven ja sulkee Norjan rajan autoilijoilta tunneiksi kesken turistisesongin – ylikonstaapeli ennakoi kilometrien jonoja

Norjan rajalle johtava Valtatie 21 on suljettu kaikelta liikenteeltä Kilpisjärven kylältä Norjan rajalle tänään kello 15 ja 20 välisenä aikana pyöräilykilpailun takia.

– Toivotaan, että suurilta hankaluuksilta vältytään ja toivottavasti ennakkotiedotus onnistuu. Järjestäjän toimesta on oltu yhteydessä suoraan raskaan liikenteen kuljetusyrityksiin.

Arctic Race of Norway on kansainvälinen vuosittainen maantiepyöräilykilpailu, joka käydään Pohjois-Norjassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kilpailijat ajavat kisassa myös Norjan ulkopuolella.