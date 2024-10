Rebecca Roberts raiskattiin ulkona – kun hän oli maailman vahvin nainen, omassa sängyssä tapahtui toisenlainen järkyttävä tragedia

Maailman vahvin nainen -kilpailun kahdesti voittanut Rebecca Roberts, 29, on kokenut elämänsä varrella useita suunnattoman synkkiä hetkiä. Hänet on raiskattu, hän on menettänyt varhain äitinsä ja sittemmin elämänkumppaninsa. Robertsia ajaa eteenpäin historiallinen tavoite, The Guardian kertoo.