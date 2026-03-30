Old El Paso -merkkisten tortillojen perjantaina ilmoitettu takaisinveto on peruttu.
Tortilloja maahantuova Conaxess Trade Finland -yritys kertoi perjantaina, että se vetää pois myynnistä Original Super Soft & Flexible Medium sekä Whole Wheat Tortillas -tortilloja, joita molempia myydään 326 gramman pakkauksissa.
Tällöin yritys sanoi, että tortillat sisältävät raja-arvot ylittävän pitoisuuden soijaproteiinia, mikä voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion soija-allergisille.
Maanantaina yritys kertoi, että takaisinveto oli aiheeton ja tuotteita voi käyttää turvallisesti.