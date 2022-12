Tätä kebabkastiketta kannattaa kokeilla! Pikaruokaa parhaimmillaan

Jos sushi on nyt Suomessa suosittua pikaruokaa, niin on myös kebab. Iltalehti kertoi aiemmin tänä vuonna, että ABC-huoltoasemien hittiannokseksi on yllättäen noussut kebab, ja se on suosiossaan ylittänyt jopa legendaarisen lehtipihvin. Oman kebabravintolansa perusti syksyllä myös burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi, joten ruokalaji on nyt selkeästi pinnalla.