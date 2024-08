Tässä on Suomen paras olut: "Erinomainen juotavuus"

Suomen paras olut 2024 -kilpailun tulos on selvinnyt. Himoitun tittelin nappasi tänä vuonna vaasalaisen Bock's Corner Breweryn tuhti Bock’s Doppelbock. Oluliiton tiedotteessa kerrotaan, että voittajaolut vakuutti sekä suomalaiset että kansainväliset tuomarit kilpailun finaalissa.

Suomen paras olut 2024 -tittelin voittanut Bock’s Doppelbock on saanut useana vuonna kisan sarjavoiton. Finaalituomaristo luonnehti voittajaolutta erittäin vivahteikkaan aromikkaaksi olueksi, jossa on aavistus sekä suklaata, kahvia, lakritsia ja paahdettua mallasta. Tuomariston mukaan oluella on myös erinomainen juotavuus ja tasapaino.