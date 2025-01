Suklaalevy jo yli vitosen! Toimi näin, jos haluat säästää suklaaostoksilla

Suklaan hinta puhuttaa nyt suomalaisten keskuudessa.

Suklaan hinta on ollut jo jonkin aikaan nousussa. Esimerkiksi jotkut Fazerin suklaalevyt ovat ylittäneet jo tietyissä kaupoissa viiden euron kipurajan.

Kaakaon kallistuminen nostaa hintoja

Suklaatuotteiden hintoja on jouduttu hilaamaan ylöspäin pääraaka-aine kaakaon kallistumisen vuoksi.

Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerola kertoo, että kaakaon hinnannousu näkyy väistämättä myös kulutuksessa, ainakin hetkellisesti.

– Fazer ei kuitenkaan aio tinkiä suklaatuotteiden laadusta esimerkiksi lisäämällä sokerin määrää, Eerola vakuuttaa.

Vaihtuvatko suklaalevyt suklaapatukoihin?

Eerolan mukaan on mahdollista, että kuluttajat siirtyvät hinnannousujen myötä pienempiin annoskokoihin ja tuoteformaatteihin, esimerkiksi suklaalevyn sijaan ostetaan suklaapatukka.

– Niin sanotun kompaktisuklaan (levy, joka on pelkkää suklaata) lisäksi meillä on laaja valikoima täytteellisiä suklaita, joissa on myös muita raaka-aineita kuin kaakaota, Eerola muistuttaa.

Kaakaon määrä on pienempi myös esimerkiksi suklaapäällysteisissä makeisissa ja kekseissä. Pitkällä aikavälillä Fazer tutkii myös muiden raaka-aineiden kuin kaakaon käyttöä suklaankaltaisissa herkuissa.

– Tästä esimerkki on mallastetusta rukiista tehdyt makeislevyt, joista tulee uusia makuversioita ensi keväänä.