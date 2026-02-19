Pannukakku on täydellinen helmikuun herkku!
Monissa perheissä vietetään helmi-maaliskuun taitteessa talvilomaa. Kauden ehdoton klassikkoruoka on tietysti perinteinen hernekeitto, ja usein palan painikkeeksi on tarjolla herkullista pannukakkua.
Itse tehty pannari on koko perheen varma hitti, ja sen valmistamiseen voivat osallistua perheen pienemmätkin.
Paras pannukakku
Miten sitten tehdään täydellinen pannukakku? Hellapoliisina tunnettu ruoka-alan monitaituri Kati Jaakonen vinkkasi jo muutama vuosi sitten MTV Uutisille parhaat pannarivinkkinsä:
– Maailman paras pannukakku on tässä! Oletko tullut ajatelleeksi, miten monipuolinen herkku se on? Voit valmistaa samasta taikinasta myös suolaisen pannukakun omilla lempitäytteilläsi.
Nappaa ohje: Pannukakku – paras pannukakkuohje on tässä!