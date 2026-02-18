Asiantuntijoiden mukaan perunaa voitaisiin arvostaa Suomessa entistäkin enemmän.

Kuten aiemmin jo kerroimme, peruna on suomalaisille tuttu ja perinteinen raaka-aine arkiruoanlaitossa. Huomenta Suomessa keskusteltiin helmikuisen perunaviikon kunniaksi perunan hyödyistä ja sen monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Peruna-alan yhteistyöryhmän asiamies Kati Pohjanmaa ja ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki kertoivat, miten perunaa käytetään eri maissa.

Peruna voi olla myös luksusruoka

Siinä missä potut ovat suomalaisille tutuinta ruokaa keitinperunoina, Italiassa perunoita käytetään esimerkiksi pastan joukossa.

– Eli peruna on osa sitä ruokalajia, on pastaa perunan kanssa. Ja ne voivat olla ihan mielettömiä annoksia, Mansikkamäki korosti.

Ruokatoimittaja kertoi syöneensä juuri Sisiliassa yhden parhaista ruoka-annoksistaan ikinä. Se sisälsi muun muassa perunaa, pastaa, pieniä herneitä ja sahramia.

– Se oli siis aivan luksusruoka. Yhdistäkää sitä perunaa kekseliäästi arkiseen ruoanlaittoon.

Samaa alleviivasi myös Kati Pohjanmaa.

– Kun perunaa upottaa mihin tahansa kuorineen, pilkottuna ja muuten, niin se on aivan supertuote.

Ranskassa perunat pakattiin leivosrasiaan

Ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäen mukaan tiettyjä perunalajikkeita ja perunoita osataan monissa kulttuureissa nostaa jalustalle.

– Perunaa arvostetaan ihan eri tavalla.

Tämä näkyi muun muassa Ranskassa, kun ruokatoimittaja vieraili paikallisilla ruokamarkkinoilla.

– Peruna pakattiin siellä leivosrasiaan. Sitä ei vaan heitetty johonkin muovipussiin. Siellä perunaa arvostetaan, se on upea raaka-aine.