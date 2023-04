Restelin toimitusjohtaja Pernod Ricard -boikotista: "Meillä ei ole mitään kiinnostusta ostaa heiltä mitään"

Ravintolayhtiö Restel kertoi maanantaina tiedotteessaan päättäneensä lopettaa yhteistyön Pernod Ricard Finlandin kanssa toistaiseksi . Kaikki juomayrityksen tuotteet on asetettu Restelin ravintoloissa hankintakieltoon.

– Syy yhteistyön päättämiselle on Pernod Ricardin harjoittama vientitoiminta Venäjän markkinoille. Restel pitää Venäjän yli vuosi sitten aloittamia sotatoimia kaikilta osin tuomittavana, Restelilta kerrottiin.

"Niin kauan kuin he vievät viinaa Venäjälle, niin meillä ei ole mitään kiinnostusta ostaa heiltä mitään"

– Niin kauan kuin he vievät viinaa Venäjälle, niin meillä ei ole mitään kiinnostusta ostaa heiltä mitään. Absolut ja Minttu nyt ainakin ovat kaksi tällaista brändiä, mitä he edustavat. Niitä ei saa meidän ravintoloistamme varaston loputtua, Backman kertoo.

– Me emme halua koko firman kanssa tehdä mitään yhteistyötä. Firma ei vetäydy Venäjältä, niin miksi tekisimme . Ei ole tuotteesta kiinni. Ihan kuin joku sanoisi, että Nokian Renkaat voisi siellä myydä yhtä tuotetta ja Suomeen toista, niin mitä eroa siinä on. Miksi pitäisi ylipäätään viedä mitään Venäjälle, Backman toteaa.

– He selittivät, että se ei ole Suomen päätös vaan Pernod Ricardin päätös. Emme usko, että heidän on pakko olla siellä sen enempää kuin kenenkään muunkaan. Jos haluaa pois, voi lähteä pois, se on meidän näkemyksemme.