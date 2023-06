Prosenttirajan nosto ei vakuuta viiniasiantuntijaa – "Onko viini niin erikoinen asia, että...?"

Perjantaina iltapäivällä julkaistavasta hallitusohjelmasta on tihkunut sen verran tietoa, että vahvojen viinien tiedetään pysyvän Alkossa ainakin toistaiseksi.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun viiniasiantuntija ja lehtori Jouko Mykkäsen mukaan olisi mielenkiintoista saada vahvemmat viinit ruokakauppoihin. Viinin hankkiminen on Mykkäsen mielestä turhan hankalaa tällä hetkellä.

– Iso osa suomalaisista asuu lähellä Alkoa, mutta on paljon ihmisiä, joilla on jopa kymmeniä kilometrejä lähimpään Alkoon. Mutta lähimpään kauppaan on 500 metriä. Onko viini niin erikoinen asia, että sitä pitää hakea autolla jostain, kun voisi kävelläkin? Mykkänen totesi Huomenta Suomessa.