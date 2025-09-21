Näin keität elämäsi parasta parsakaalia!

Vinkkasimme aiemmin kätevän kikan parsakaalin pesemiseen. Parsakaalia voi hyödyntää ruoanlaitossa monella tavalla, ja se maistuu sellaisenaan raakana tai eri tavoin kypsennettynä.

Monilla saattaa olla ennakkoluuloja parsakaalia kohtaan, koska kokemukset raaka-aineesta perustuvat lähinnä lounasruokalan vettyneeseen ja ylikypsään parsakaaliin. Liian pitkään ja liian runsaassa vedessä keitetty parsakaali meneekin helposti pilalle.

Tietyllä tekniikalla keitetystä parsakaalista tulee kuitenkin erityisen hyvää.

Miten parsakaalista saa sitten kypsennettyä täydellistä? Satokausikalenterin Samuli Karjula näyttää videolla ykköskikan parsakaalin kypsennykseen.