Takaisinveto: Lidlin maitosuklaassa salmonellariski

Kauppaketju Lidl tiedottaa suklaan takaisinvedosta.

Takaisinveto koskee Way To Go -merkin mantelikaramellin ja merisuolan makuista maitosuklaata 180 gramman pakkauksessa. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 19.2.2026.

Lidlin mukaan takaisinveto tehdään, koska kyseisen erän tuotteissa on salmonellariski.

Tuotteen voi palauttaa Lidlin myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl kertoo pahoittelevansa asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa.



Way To Go maitosuklaa almond caramel & seasaltLidl

Lähde: Lidl