Napolilainen tapa syödä take away -pizza jättää boksin kakkoseksi – italialainen Ivan näyttää päräyttävän tekniikan

Napolia sanotaan pizzan alkulähteeksi, ja napolilainen tapa valmistaa pizza onkin valittu Unescon maailmanperintökohteeksi. Etelä-Italian suurimmassa kaupungissa pizzerioita on pilvin pimein, mutta lounaaksikin sopivan leivonnaisen saa napattua kätevästi mukaansa myös kioskilta.

Kioskilta myytävien take away -pizzojen syömiseen napolilaisilla on tarjota omanlaisensa kikka, jonka ansiosta ruoan voi nauttia vilskeen keskellä esimerkiksi kävellessä tai puiston penkillä ilman pöytää. Täytteetkään eivät valu syliin niin todennäköisesti kuin viipale kerralla syödessä.