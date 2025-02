Lihapäätöksestä myrsky: MTV tapasi maaseudun Martat kriisitunnelmissa

Marttaliiton päätös tarjota tilaisuuksissaan jatkossa vain kasvisruokaa on hermostuttanut maakuntien Marttajärjestöjä.

Osa maakuntien martoista on sanoutunut irti Marttaliitto ry:n viime perjantaina julkaisemasta kasvisruokasitoumuksesta.

Liitto sitoutui tarjoamaan omissa tilaisuuksissaan jatkossa vain kasvisruokaa. Se haastoi myös kaikki marttayhdistykset ja muut yritykset ja organisaatiot mukaan lihattomaan kampanjaan.

Kaikki martat eivät linjauksesta ilahtuneet. Osa yhdistyksistä ja niiden jäsenistä katsoi sen loukkaavan jäsenistöön kuuluvia ruuantuottajia.

Joidenkin mielestä linja oli liian tiukka ravitsemussuosituksiinkin nähden.

Erityisen vihaisia martat olivat Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla, jossa linjauksen koettiin osuvan maaseudulla arkaan paikkaan.

– Se on meillä täällä vahvalla tuottaja-alueella aiheuttanut myrskyn, että mikä tämä linjaus on, oletteko mukana. Sitten tehtiin ihan julkinen lausuma, että emme ole, Sievin Sievät Martat ry:n puheenjohtaja Mari Yrttikoski kertoo MTV Uutisille.



Linjaus on loukannut muitakin kuin Martoissa mukana olevia maataloustuottajia.



– Minähän syön todella kasvispainotteisesti, eli se ei ole se ongelma, vaan juurikin se, että linjaus on kantaaottava, Sievin Sievät Martat ry:n varapuheenjohtaja Veera Soldatkin-Luostari toteaa.

Ruokatrendit ahdistavat

Maaseudulla on eletty viime aikoina uusien ravintosuositusten ja kasvisruokatrendien paineessa. Ne puhuttavat myös tuottajajärjestössä.



– Meillä kumminkin tuotetaan kasviksiakin, ja kotieläimistä taas tulee maitoa ja lihaa. Meidän pitäisi syödä monipuolisesti, mutta ne ovat nämä ideologiat, jotka lähtevät laukalle aina, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n Sievin puheenjohtaja Riku Somero kommentoi.



Tuottajat haluavat korostaa huoltovarmuutta ja sitä kautta monipuolista ruuantuotantoa.



– Kyllä se on tärkeää. Me elämme nyt aika lailla epävakaata aikaa. Mitä me sitten teemme, jos menee huonommaksi tilanne? Somero kysyy.



Marttaliitto korostaa, että kasvisruokaan siirtyminen on liiton oma kampanja, johon yhdistysten ei tarvitse liittyä – mutta pahaa verta on jo synnytetty.

Tuoreimpana koko Keski-Suomen piiri irtisanoutui hankkeesta. Sievissäkin pohditaan jatkotoimia.

Marttaliitto kertoo ajavansa kasvisruokasitoumuksella paitsi terveyden myös ilmaston ja ympäristön asiaa.

– Ruokavalinnoilla on suuri merkitys ympäristölle ja hyvinvoinnille. Kasvisruoan tarjoamisella ohjataan ihmisiä ravitsemuksellisesti hyvien sekä kestävien ruokavalintojen pariin sekä tutustumaan uusiin ruokiin ja makuelämyksiin, liiton kannanotossa todetaan.

