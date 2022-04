Atria Suomi Oy tiedottaa vetävänsä takaisin tuotteen Atria Ateriasalaatti Kana-Texmex, jonka viimeinen käyttöpäivä on 15.4.2022. Ateriasalaatti on pakattu 270 gramman pakkaukseen.

Takaisinvedon syy on pakkausvirhe.

– Erästä osa on pakattu väärään rasiaan. Pakkauksen kansi on tuotteen mukainen. Tuotteessa on virheellisesti käytetty Atria Perunasalaatin rasiaa, Atria kertoo tiedotteessaan.