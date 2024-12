Juontaja Mikko Suursalmi syö joulukinkun "erikois-hyin" kanssa: "Kummilta peritty resepti"

Viiden jälkeen -ohjelmassa päästiin kinkunpaistopuuhiin.

Juontaja Mikko Suursalmi demonstroi Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten joulukinkun saa näppärästi paistettua grillissä.

– Kaikken tärkein juttu on tässä: paistolämpömittari. Sisälämpö on nyt 11, tavoitelämpö 81, joten kinkku on valmis grilliin.

Samalla, kun kinkku oli grillissä, Suursalmi valmisti myös itse sinapin. Juontajan sinapilla on melko jännittävän kuuloinen nimi:

– Tämän nimi on erikois-hyi. Kummilta peritty resepti. Se on salainen.

Katso videolta, miten Suursalmen kinkunpaisto ja -kuorrutus onnistui, ja mistä erikois-hyin nimi oikein juontaa juurensa.