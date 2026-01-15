Jouko Mykkänen tunnetaan pitkän linjan viiniasiantuntijana ja -opettajana. Opetustyöstä vastikään eläköityneellä Mykkäsellä on ollut, ja tulee edelleen olemaan, suuri vaikutus suomalaisten viinivalintoihin.
Jouko Mykkäsellä on takanaan kunnioitettavan pitkä ura viinin parissa. Mykkänen on muun muassa kouluttanut 30 vuoden ajan restonomiopiskelijoita viinien ihmeelliseen maailmaan. Tässä työssä hänen tärkein oppinsa on ollut maistaminen.
– Nuoret eivät ole kauheasti ajatelleet maistamista aloittaessaan opinnot. Maistamisen opettaminen, viinianalysointi ja makuaistin käyttäminen ovat olleet varmaan kaikkein tärkeimmät opit, Mykkänen pohti Huomenta Suomen haastattelussa.
Suuri vaikutus suomalaisten viinivalintoihin
Suurelle yleisölle Mykkäsen nimi on tuttu ainakin Helsingin Sanomien viinipalstalta. Asiantuntijan suosituksilla on konkreettinen vaikutus viinien myyntiin: usein yksittäinen tuote saattaa jopa loppua Alkon hyllyiltä, jos Mykkänen on sitä ylistänyt.
Mykkänen ei kuitenkaan koe käyttävänsä valtaa viinejä suositellessaan.