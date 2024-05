HU: Olutta saa taas alle eurolla

Suosittujen oluiden hintoja on laskettu ja Suomesta saa jälleen olutta alle eurolla, kertoo Helsingin Uutiset. Sekä Lidlin että S-ryhmän myymälöissä halvempien oluiden hintoja on laskettu 0,99 euroon. S-ryhmän kaupoissa edullisin olut on 4,2-prosenttinen Coop-lager, Lidlissä puolestaan Kotimainen-lager.