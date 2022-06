Grillikausi käy kuumana – ethän säilytä kaasupulloa väärin?

Kotitalouksissa saa Suomessa säilyttää maksimissaan 25 kiloa nestekaasua. Tulipalon mahdollisuuden takia nestekaasua ei saa säilyttää kellarissa tai ullakolla. Pullon on oltava pystyasennossa siten, ettei se pääse kaatumaan tai kolhiintumaan.

Monille saattaa tulla yllätyksenä, että esimerkiksi parvekkeella sen sijaan on täysin luvallista säilyttää kaasupulloa. Asiantuntijan mukaan parvekesäilytyksessä tulee kuitenkin huomioida muun muassa tilan lämpötila, joka saattaa auringonpaisteessa nousta liian korkeaksi.

– On kuitenkin muistettava, että lämpö on parvekkeen yläosassa. Eli jos kaasupullo on betonilattialla, se alue ei onneksi ole kauhean lämmin, Kauppinen kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.