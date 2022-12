Gluteenittomat jauhot sisältävätkin gluteenia – takaisinveto laajenee

Takaisinvedon kohde on Gluteeniton Hieno Tattarijauho, 500 g. Aiemmin mainittu takaisinveto kohdistui erään, jonka parasta ennen -päiväykseksi on merkitty 30.11.2023. Ruokavirasto kertoo nyt tiedotteessaan, että uusien analyysien perusteella takaisinveto laajenee koskemaan myös erää, jonka parasta ennen -päiväys on 7.11.2023.