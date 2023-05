"Aivan taivaallisen makuista" ruokaa tarjolla nyt ihan ilmaiseksi – "Et löydä kaupasta tällaisia makuja"

Kevät on hortoilun, eli villiyrttien ja -vihannesten keräilyn kulta-aikaa. Villiruokapunkkariksi tunnustautuva kokki Jyrki Tsutsunen opasti Huomenta Suomen juontajapari Nina ja Lore Backmania alkuun hortoiluharrastuksen kanssa.

– Suomen luonto on niin uniikki, koska nämä maut ja tekstuurit ovat niin uniikkeja. Et löydä kaupasta tällaisia makuja, mutta tämä luonto on vain ihmeellinen, Tsutsunen ylistää.