Jason Momoan vaimo Lisa Bonet hakee eroa näyttelijästä – pari ollut erillään jo kaksi vuotta

Näyttelijä Lisa Bonet , 56, on virallisesti jättänyt avioerohakemuksen näyttelijä Jason Momoasta , 44, kaksi vuotta sen jälkeen, kun he ilmoittivat erostaan.

Ex-pari meni naimisiin 7. lokakuuta vuonna 2017. Tammikuussa 2022 he kuitenkin kertoivat yhteisessä lausunnossa eroavansa. Peoplen saamien asiakirjojen mukaan Bonet on hakenut avioliiton purkamista, ja heidän eropäiväkseen on merkitty jo 7. lokakuuta 2020. Bonet vetosi sovittamattomiin erimielisyyksiin.