Zlatan Ibrahimovicilta suora paljastus ilkikurisesta tempustaan, teilasi Espanjan luottopuolustajan tarkoituksella – "Tekisin sen uudestaan"

– Tein sen tarkoituksella. En häpeä sanoa sitä ääneen, koska hän teki tyhmästi meidän pelaajallemme, Ibrahimovic sanoo The Guardianin mukaan .

Saamansa keltaisen kortin vuoksi Ibrahimovic on korttitilin täyttymisen aiheuttaman pelikiellon vuoksi sivussa MM-karsintojen jatko-ottelusta. Ibrahimovic ei kuitenkaan välitä pelikiellostaan.

– Kyse ei ole siitä, että missaan jatkokarsinnan. Kyse on siitä, ettet sinä pilkkaa maassa makaavaa kaveria. Et hyökkää hiljaisen koiran kimppuun. Hyökkää sellaisen kimppuun, joka pystyy tekemään jotain. On helppo kiusata 20vuotiaita joukkuetovereitani, jotka ovat todella mukavia tyyppejä. Toivottavasti hän (Azpilicueta) ymmärtää sen nyt, Ibrahimovic sanoo.