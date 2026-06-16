Jalkapallon miesten MM-kisoissa Foxin asiantuntijana toimiva Zlatan Ibrahimovic laitettiin brittijuontaja James Cordenin After Hours -ohjelmassa valheenpaljastuskoneeseen. Ruotsalainen jäi kiinni useammasta valheesta.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ibrahimovic oli vieraana ohjelmassa maanantai-iltana. Tällä kertaa luvassa oli jotain poikkeuksellista, kun hänet istutettiin suorassa lähetyksessä valheenpaljastuskoneeseen.
– Älkää kysykö vaimostani, Ibrahimovic totesi ennen kokeen alkamista.