Presidentti Alexander Stubb kertoo MTV:n haastattelussa näkemyksensä Suomen turvallisuudesta ja lähettää rohkaisevat terveiset suomalaisille.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb näkee Suomen turvallisuusympäristön vakaana, vaikka maailman ympärillä on muuttumassa arvaamattomaksi.

– Saan viikoittain ja päivittäin tarkkaa tiedustelutietoa siitä, millainen Suomen tilanne on. Ja tasavallan presidenttinä nukun yöni hyvin, mitä enemmän informaatiota meidän viranomaisilta saan, Stubb sanoo.

Presidenttiä ja hänen puolisoaan Suzanne Innes-Stubbia haastateltiin MTV:n Linnan juhlat -ohjelmassa juuri ennen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton alkamista.

Stubb kertoo kiertäneensä varuskuntia sekä maa-, meri- ja ilmavoimien esikuntia. Hän kertoo juuri ajantasaisen tiedon vaikuttavan siihen, että millaisena hän maan tilanteen näkee.

– Meillä Suomena ei ole mitään hätää, mutta se tarkoittaa, että meidän pitää voida auttaa muita, kuten esimerkiksi Ukrainaa, hän sanoo.

"Meidän pitää maksimoida vaikutusvaltamme"

Euroopan turvallisuustilanne on ollut muutoksessa Venäjän häikäilemättömän käytöksen, mutta myös Yhdysvaltojen muuttuneen ulkopoliittisen linjan vuoksi.