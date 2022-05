Zelenskyi kutsui Saksan liittokanslerin ja liittopresidentin vierailulle – Scholz lähettää paikalle ulkoministerin

Maiden välillä on ollut viime aikoina diplomaattista riitaa. Saksaa kritisoitiin aiemmin siitä, ettei maan koettu avustavan Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa sotilaallisesti. Vielä huhtikuussa Ukraina torjui ehdotuksen presidentti Steinmeierin vierailusta.

Steinmeier on entinen ulkoministeri, joka on tuoreeltaan myöntänyt liian sovittelevaan Venäjä-linjaan liittyvät "virheensä". Sittemmin Saksa on myös kertonut lähettävänsä sotilasapua Ukrainalle.