Zelenskyi: 16 Venäjälle vietyä ukrainalaislasta päässyt takaisin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkona, että 16 Venäjälle vietyä ukrainalaislasta on vapautettu ja päässyt takaisin perheidensä pariin.



Aiemmin keskiviikkona Venäjän lapsiasiavaltuutettu Marija Lvova-Belova sanoi, että Venäjä ja Ukraina olivat sopineet 48 sodan takia kotiseudultaan pois joutuneen lapsen vaihdosta. Hänen mukaansa 29 lapsen on määrä lähteä Ukrainaan ja 19 lapsen Venäjälle.



Ukrainassa uskotaan, että Venäjä on vienyt laittomasti yli 19 000 ukrainalaislasta sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. Vajaat 400 lasta on palannut takaisin Ukrainaan.



Venäjä on kiistänyt Ukrainan syytökset ja sanonut siirtäneensä lapsia näiden turvallisuuden takia pois taistelualueilta.