Ukrainan oikeusasiamies MTV:lle: Venäjä pihtaa tietoja kaapatuista lapsista

Oikeusasiamies Dmytro Lubinets on tyytymätön myös kansainvälisten järjestöjen omaan saamattomuuteen, erityisesti Ukrainan raportoimien yli 19 000 Venäjälle kaapatun lapsen takia.

Tähän mennessä takaisin on saatu 529 lasta.

Yksi presidentti Volodymyr Zelenskyin rauhansuunnitelman ehdoista on, että Venäjän on palautettava Ukrainaan väkisin pois viemänsä ihmiset. Lubinets on Ukrainan puolelta vastuussa heidän palauttamisestaan.