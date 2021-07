Yritysten toipuminen vaatii toimia – EK:n Pakarinen: Lisää työperäistä maahanmuuttoa ja kannustimia työn vastaanottamiseen

Katso video: EK:n johtaja Sami Pakarinen arvioi Suomen talouden tilannetta:

Rajoituksia on purettu ja lomakausi on hiljalleen päättymässä Suomessa. Yrityskenttä näkee nyt suhdannetilanteen kohtuullisen valoisana, Pakarinen sanoo.

– Toivottavasti pystymme pitämään yhteiskunnan auki. Rokotusten ottaminen on kaiken a ja o, jotta saamme pidettyä suomalaisilla työpaikat ja talous pyörimässä.

– Jos vain saisimme vielä työvoiman saatavuusongelmat ratkaistua. Se on tällä hetkellä suurin tuotannon ja myynnin kasvun este, Pakarinen sanoo.

– Jo ennen koronaa meillä oli vakavia ongelmia työvoiman saatavuudessa ja nyt tilanne on kärjistynyt nopeasti. Me tarvitsemme nopeasti lisää työperäistä maahanmuuttoa ja panostuksia lupakäsittelyjen nopeuttamiseen. Tarvitsemme kannustimia, jotta työn vastaanottaminen on kannattavampaa.