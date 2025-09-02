Yonhap: Pohjois-Korean johtaja Kim on saapunut Kiinaan

05122023 AOP Kim Jong Un
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Un on matkustanut Kiinaan
Julkaistu 29 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Kim Jong-un on saapunut Kiinaan.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on saapunut Kiinaan. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap Pohjois-Korean valtionmedian tietoihin pohjaten.

Kimin juna ylitti rajan Kiinaan varhain tiistaina. Hänen on määrä osallistua keskiviikkona Pekingissä järjestettävään sotilasparaatiin, jolla Kiina juhlistaa toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.

Vierailusta on tulossa merkittävä, sillä Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean Kim esiintynevät ensimmäistä kertaa kaikki samassa tilaisuudessa.

Lue myös: Putin matkusti Kiinaan – Kim Jong-un suuntaamassa Pekingiin: Tästä on kyse

Lisää aiheesta:

Kim Jong-un ja Putin yhdessä PekingiinPutin saapui Pohjois-KoreaanKreml: Pohjois-Korean Kim jatkaa vierailuaan Venäjällä vielä joitakin päiviäPohjois-Korea: Kim Jong-un on lähtenyt junalla kohti Venäjää – tapaa Vladimir Putinin torstainaPohjois-Korea vahvisti Kimin lähdön Pjongjangista – juna saapui Kiinan puolelle lauantaina Pohjois-Korean Kim on matkustanut Kiinaan tapaamaan presidentti Xi Jinpingiä
KiinaKim Jong-unVladimir PutinXi JinpingUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kiina