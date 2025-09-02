Yonhap: Pohjois-Korean johtaja Kim on saapunut Kiinaan

Kim Jong-un on saapunut Kiinaan.
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on saapunut Kiinaan. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap Pohjois-Korean valtionmedian tietoihin pohjaten.
Kimin juna ylitti rajan Kiinaan varhain tiistaina. Hänen on määrä osallistua keskiviikkona Pekingissä järjestettävään sotilasparaatiin, jolla Kiina juhlistaa toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.
Vierailusta on tulossa merkittävä, sillä Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean Kim esiintynevät ensimmäistä kertaa kaikki samassa tilaisuudessa.