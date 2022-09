Yön alpeilla viettänyt ex-ampumahiihtotähti kertoo pelastumisestaan: "Kutsuivat ihmenaiseksi"

Soukalova jatkoi matkaansa jalkaisin merkittyä reittiä, kunnes se yhtäkkiä loppui. Nainen oli eksyksissä, ja hetken päästä myös puhelimesta loppui akku. Soukalova tajusi, ettei pääse takaisin päivänvalossa, ja että hänen on vietettävä yö luonnossa.

Onnellinen loppu

– Ajattelin, että ainoa pelastukseni olisi kiivetä kalliolle useita satoja metrejä laakson yläpuolelle. Odotin helikopterin lentävän ohi aamunkoitteessa etsimässä minua, mutta he etsivät eri paikoista kuin missä olin, Soukalova sanoi.

imago images/Fotostand/ All Over Press

Pelastusryhmä löysi lopulta Soukalovan vuorelta. He olivat ihmeissään, miten hän oli onnistunut kapuamaan vuoren rinnettä ylös.

– Kun he kysyivät minulta, mistä pystyin kiipeämään ylös, näytin heille reitin. He kutsuivat minua ihmenaiseksi, ja että he eivät voineet uskoa, että kukaan voisi kiivetä niin korkealle, Soukalova sanaili.