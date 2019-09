Ympäristötoimittajan kommentti: Greta Thunberg kysyi päättäjiltä, "kuinka kehtaatte" ja hyvin tuntuivat kehtaavan – ilmaston superviikosta ei taida jäädä paljoa käteen

Ilmaston superviikko on meneillään. On nähty suuria ilmastomielenosoituksia eri puolilla maailmaa. On kuultu uusia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen etenemisestä. On seurattu YK:n pääsihteerin järjestämää ilmastokokousta. On luettu IPCC:n uusinta ilmastoraporttia merenpinnan noususta, jäätiköiden sulamisesta ja meren lämpenemisestä.