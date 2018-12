Ympäristöteknologian yritykset nosteessa Slushissa – suomalainen startup-yritys ratkaissut itseohjautuvien autojen ongelman

Tämän viikon puhutuimpia ympäristöystävällisiä startup-yrityksiä on Jenni Haukion linnanjuhlapuvun kankaan yhdeksässä vuodessa kehittänyt Ioncell, joka etsii rahoittajia ja teknologiakumppaneita Slushista tuotannon kaupallistamiseen. Kangas on tehty puukuidusta.

– Tekstiilit on ympäristöhaasteista yksi suurimmista maailmassa. Tekstiilien hävitysprosessi on kaatopaikka ja polttaminen. Todella vähän kierrätetään ja siitä me lähdettiin liikkeelle, että meillä on metsää ja meillä on kierrätysosaamista, sanoo Jari Laine, liiketoiminnan käynnistäjä Aalto-yliopiston Ioncellistä.