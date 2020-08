Ympäristökatastrofin Mauritiuksella aiheuttaneen turma-aluksen kapteeni vangittiin, aluksella juhlittiin ennen karilleajoa

Kapteenia epäillään muun muassa navigointia koskevien sääntöjen rikkomisesta. Hän pysyy vangittuna ainakin seuraavaan oikeuden käsittelyyn asti, joka on määrä pitää kuluvan kuun lopussa.

Satoja erilaisia kaloja, harvinaisia lintuja

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kuvannut vuotoa yhdeksi alueen pahimmista ekologisista kriiseistä.

Vuotoalueen lähellä sijaitsee myös lukuisista koralleistaan ja kalalajeistaan tunnettu kosteikko Blue Bay Marine Park, jonka on pelätty myös olevan vaarassa, kertoi Forbes-lehti.

Lukuisia uhanalaisia eläinlajeja on jo siirretty turvaan öljyvuodon tieltä, mutta monet pelkäävät silti, että vuodolla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueen biodiversiteettiin sekä ainutlaatuisiin kasveihin ja eläimiin.