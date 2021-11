Ympärisötoimittajan kommentti: Ilmastoneuvottelut noudattivat tuttua kaavaa - puheiden ja tekojen välille jäi iso kuilu

Alussa hehkutetaan, lopuksi petytään

Ilmastoneuvotteluiden kaava tuntuu toistuvan joka vuosi samanlaisena: Alussa valtioiden päämiehet hehkuttavat, miten tärkeää on pysäyttää ilmaston lämpeneminen. Komeita puheita pidetään ja odotuksia nostatetaan. Jälleen kerran maailma uskoo, että nyt tämä ongelma lopultakin ratkaistaan. Sitten alkavat loputtomat neuvottelut.

Hyvää henkeä yritetään pitää yllä. Aika ajoin puheenjohtajamaa kiittelee työstä, mutta muistuttaa, että lisää kunnianhimoa tarvitaan. Sitten koittaa kokouksen viimeinen päivä ja kaikki on edelleen levällään. Kompromisseja hiotaan, uusia tekstiluonnoksia tulee pöydälle säännöllisin väliajoin. Neuvottelijat siirtävät lentojaan eteenpäin. Kaikkia väsyttää.

Lopuksi todetaan, että ei auta: on pakko lopettaa ja tyytyä siihen, mitä on saatu siihen mennessä kasaan. Kiitellään kaikkia venymisestä ja todetaan, että vuoden päästä jatketaan. Vaikka loppuasiakirja on pahasti vesitetty alkuperäisestä versiosta, sitä kiitellään hyväksi saavutukseksi.