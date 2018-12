Puolan ilmastokokouksessa ollaan päätymässä laihaan sopuun – vaikeimpia päätöksiä lykätään

Kompromisseja on etsitty niin ilmastorahoituksesta, päästövähennysten mittaamisesta kuin päästövähennysten nopeuttamisestakin.

– Jos tämän suhteuttaa siihen kiireeseen ja hätään ja toiveisiin, mitä ihmisillä oli, niin kyllä tämä aika heikko on, mitä tulee käteen. Jos taas suhteuttaa siihen, mitä oli saavutettavissa, voidaan olla suhteellisen tyytyväisiä. Neuvottelutilannetta on sävyttänyt se, että kaikessa toiminnassa on USA:n kokoinen aukko, arvioi neuvotteluja paikan päällä seurannut Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen.