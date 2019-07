Ylöjärvellä pahoinpidelty mies on edelleen tajuton: Poliisi tunnistanut uhrin ja epäillyt – yksi vangittuna tapon yrityksestä

Poliisi pyysi aiemmin tällä viikolla yleisön apua pahoinpidellyn miehen henkilöllisyyden tunnistamiseksi. Mies oli saanut pahoinpitelystä vakavat vammat ja hän on ollut pahoinpitelystä lähtien sairaalassa tajuttomana.

Mies on tunnistettu 62-vuotiaaksi ylöjärveläiseksi mieheksi. Kaksi miestä on otettu kiinni tapaukseen liittyen, joista toinen on tunnustanut pahoinpitelyn.